Тайга наступает на арктическую тундру

В мире, который становится с каждым годом теплее, арктическая тундра все больше напоминает лес. Этот процесс, известный как бореализация, особенно выражен в Евразии и в арктических горных регионах.

Его темпы оценило новое масштабное исследование, в основу которого легли данные с 1100 участков отбора проб по всему Арктическому биому, его результаты опубликованы в Ecology Letters.

Последствия

«Если эта тенденция сохранится, это может повлечь ряд последствий — например, ускорить таяние вечной мерзлоты или изменить сезонную миграцию северных оленей. Это также может повлиять на традиционный уклад жизни коренных народов Арктики, которые полагаются на охоту, оленеводство и сбор растений как часть своей жизнедеятельности и культурной практики», — предупреждает профессор Роберт Бьорк из Гётеборгского университета.

Когда кустарники и другие древовидные виды расширяются, они задерживают больше снега зимой и покрывают землю летом. Это изменяет температуру грунта и может ускорить оттаивание вечной мерзлоты. В результате могут высвободиться большие объемы углерода, которые были заморожены в течение тысяч лет, что способствует глобальному потеплению.

Однако исследование показывает, что последствия изменения климата сложны и их трудно предсказать.

«Мы видим, что бореализация наиболее сильна вблизи границы леса, в теплых и влажных местах, а также в районах с ограниченным изменением климата. Это говорит о том, что бореализация не обязательно происходит там, где потепление наибольшее, а там, где условия наиболее благоприятны для укоренения растений», — говорит эколог Анна Бьоркман.

Наиболее заметно в Даларне

В Швеции тенденция заметнее в горах Даларны на юге, чем в северных горах Абиску, что служит хорошим примером ускорения бореализации. Кроме того, продолжающееся распространение лесных видов в горные районы может иметь несколько последствий.

Лишайники могут исчезать в тени кустов, сокращая кормовую базу для северных оленей в горах. Это, в свою очередь, может повлиять на образ жизни оленеводов, изменив маршруты миграции оленей и сократив доступ к традиционным растениям.

Некоторые животные, такие как лоси, рыжие лисы, бобры и лесные полевки, могут расселяться в новые места обитания и таким образом влиять на экосистемы.

Распространение брусники

Исследование также проанализировало особенности, которые позволяют некоторым растениям распространяться успешнее других. Оно показало, что низкорослым бореальным видам легче захватывать тундру, чем высоким. Кроме того, травы и кустарники колонизируют больше территорий, чем цветы, отчасти из-за более эффективного поглощения питательных веществ из почвы. Некоторые примеры бореальных видов, которым удалось заселить большое количество территорий, — осока Бигелоу и брусника.

Это говорит о том, что для распространения растений на чуждых еще недавно землях одного только потепления недостаточно, необходима определенная степень адаптации к среде обитания.