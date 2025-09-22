Солнце "проснулось": нашей цивилизации грозит энергетический коллапс

Недавний двойной выброс гигантских протуберанцев на Солнце — это не просто красивое астрономическое явление, а грозный признак «пробуждения» звезды. Вопреки прогнозам об «успокоении», ученые теперь предупреждают: человечество вступает в длительный период мощных солнечных бурь, способных вызвать на Земле технологический коллапс, сообщает aif.ru.

Предыдущий солнечный цикл, завершившийся в 2019 году, был настолько слабым, что многие эксперты предсказывали наступление «глубокого солнечного минимума». Однако текущий цикл оказался полной неожиданностью, став самым мощным за последние 20 лет.

«Все признаки указывали на то, что Солнце вступает в длительную фазу низкой активности. Поэтому для нас стало неожиданностью, что эта тенденция изменилась. Солнце медленно просыпается», — приводит издание слова физика из Лаборатории реактивного движения НАСА Джейми Джасински.

Для технологической цивилизации это плохие новости. Усиление солнечной активности означает, что мощные геомагнитные бури могут стать новой нормой. Экстремальный шторм в мае 2024 года уже нанес ущерб более чем на 500 миллионов долларов. Но это, по мнению ученых, лишь малая часть того, что может произойти.

Эксперты напоминают о так называемом «событии Кэррингтона» 1859 года — мощнейшей геомагнитной буре в истории, которая вывела из строя телеграфные сети по всей Европе и Северной Америке. «Если бы событие подобного масштаба произошло сегодня, в мире, опутанном сложнейшей электронной инфраструктурой, ущерб исчислялся бы триллионами долларов, а на полное восстановление могли бы уйти месяцы или даже годы», — предупреждают специалисты.

При этом фундаментальная причина такого «пробуждения» Солнца остается для науки загадкой. «Долгосрочные тенденции гораздо менее предсказуемы, и мы пока не до конца их понимаем», — признается Джасински. Это означает, что человечеству придется готовиться к худшему, укрепляя защиту своей критически важной инфраструктуры.

Ранее в Телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщалось, что накануне около 22:30 зарегистрирован синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев. Размер каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли.