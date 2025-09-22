Ученый сделал шокирующее заявление о вымирании человечества

Человечеству грозит вымирание из-за ослабления магнитного поля Земли и сдвига полюсов уже в ближайшие 10-25 лет. Как сообщает Daily Mail, об этом заявил эксперт по космической погоде Бен Дэвидсон.

Магнитное поле Земли защищает планету от солнечной и космической радиации. По словам Дэвидсона, с 1800-х годов оно ослабло на 15%, что сделало население планеты уязвимым для разрушительных солнечных бурь.

«Все, чего мы боялись, происходит уже сейчас. Это подтверждает, что мы не просто столкнемся с этим, а оно несет огромную угрозу», — сказал Дэвидсон.

Сейчас Северный и Южный магнитные полюса движутся в направлении Бенгальского залива, в то время как полярные сияния, когда-то редкие в низких широтах, наблюдались от 15 до 20 раз за последние несколько лет. По мнению эксперта, это говорит о постепенном разрушении магнитного щита планеты.