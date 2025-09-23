В новых iPhone выявлены проблемы с подключением к Wi-Fi

Пользователи новых iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max фиксируют сбои в работе беспроводных сетей. Смартфоны периодически отключаются от Wi-Fi и восстанавливают соединение только после разблокировки устройства, сообщает MacRumors.

Ситуация отражается и на работе CarPlay, который в автомобилях функционирует на базе Wi-Fi. Из-за этого некоторые пользователи столкнулись с неожиданным отключением сервиса прямо во время поездок.

Часть пользователей отмечает, что сбои происходят в момент, когда на руке находятся разблокированные Apple Watch. Однако пока неизвестно, связано ли это напрямую с работой смартфонов.

Все модели линейки iPhone 17 оснащены новым чипом Apple N1, отвечающим за Bluetooth- и Wi-Fi-подключения. По оценке специалистов, проблема имеет программный характер и, вероятно, будет устранена в ближайшем обновлении iOS.

Смартфоны серии iPhone 17 были представлены 9 сентября и поступили в продажу 19 сентября по цене от $799 (около 67,1 тыс. руб.). В линейку вошла модель iPhone Air, которая пришла на смену Plus-версии.