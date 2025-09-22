Отставание России в лунной гонке оценили

Отставание России в лунной гонке пока не драматично. С такой оценкой выступил директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«В этой гонке пока не столь драматично, но надо выполнить те планы, которые у нас намечены на ближайшие несколько лет. Речь об успешных посадках на Луну в период 2028-30 годов для того, чтобы решить наши вопросы», — сказал глава ИКИ РАН.

По его словам, следует быть готовыми в 2030-2035 годах начать формировать лунные базы.

«Поэтому главная задача до 2030 года — наверстать отставание», — заметил руководитель.

Петрукович напомнил, что запуск космического аппарата «Луна-26», которые все еще находится в процессе производства, намечен на 2028 год.

Ранее газета The New York Times заметила, что США могут проиграть Китаю в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году.

В августе Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что Китай испытал модуль Lanyue, предназначенный для высадки человека на Луну.