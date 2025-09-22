Аппаратура на "Бионе-М" №2 открыла новые возможности освоения космоса

Штатную работу и успешное возвращение биоспутника "Бион-М" №2 обеспечила аппаратура компаний холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). Благодаря ей, ученые получали актуальную информацию о поведении живых организмов, а технические специалисты отслеживали параметры работы служебных систем аппарата, управляли его полетом и посадкой. Вся полезная нагрузка спутника вернулась на Землю в хорошем состоянии, сообщили в РКС.

Напомним: "Бион-М" №2 был запущен на полярную, солнечно-синхронную орбиту с космодрома Байконур 20 августа 2025 года. Спутник находился в полете 30 дней. 19 сентября спускаемая капсула с мышами, мухами-дрозофилами, микроорганизмами, семенами растений, грибами и муравьями совершила посадку в Оренбургской области.

С момента старта и вплоть до приземления работу бортовых комплексов отслеживала система "Компарус", разработанная и изготовленная НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в РКС). Вся координация осуществлялась из центра управления полетом, также созданного специалистами института.

По словам руководителя научно-технического комплекса по созданию командно-измерительных систем и наземных комплексов управления НИИ ТП Евгения Голубева, система "Компарус" обеспечила множество необходимых функций полета спутника: измерение текущих значений наклонной дальности, радиальной составляющей скорости и угловых координат, передачу на борт аппарата команд и программ работы бортовых систем, проведение сверки бортового времени и многое другое.

Аппаратура высокоскоростной радиолинии, установленная специалистами РКС на "Бионе-М" №2, позволила на протяжении всего периода испытаний передавать ученым оперативную информацию о состоянии биообъектов. Как рассказал главный конструктор РКС по высокоскоростным радиолиниям Андрей Ершов, особенностью биоспутника стала его одноосная ориентация на Солнце. Это когда аппарат может свободно поворачиваться вокруг направленной на Солнце оси. И при этом земная станция приема может оказаться с любой от него стороны. Результаты подтвердили правильность технических решений.

Успешное возвращение "Биона-М" №2 обеспечила аппаратура Ярославского радиозавода (ЯРЗ, входит в РКС). Радиопередатчики "Соната" КВ-диапазона частот включились на высоте 8 км при раскрытии парашюта. Сигнал был зафиксирован в Самаре и Ярославле. После включились радиопередатчики "Соната" УКВ-диапазона с системой ориентации антенн: они обеспечили устойчивый радиосигнал после приземления капсулы в Пономаревском районе Оренбургской области. Поисковая группа смогла обнаружить ее в течение нескольких минут.

Прием данных о ходе научных экспериментов и контроль параметров состояния служебной на период летных испытаний осуществлял Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) Российских космических систем.

Без преувеличения, за месяц работы биоспутника на орбите проведены важнейшие научные эксперименты, имеющие огромное значение для развития программы пилотируемых полетов и освоения дальнего космоса.