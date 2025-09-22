Эксперт объяснил, зачем менять Google Chrome на ИИ-браузер Comet

Интернет быстро меняется: привычные «синие ссылки» в поиске уходят, а их место занимают ответы от ИИ, пишет автор статьи для Digital Trends. Вместе с этим появляются новые браузеры, где искусственный интеллект встроен прямо в работу. Одним из них стал Comet от Perplexity — и он действительно может стать альтернативой Chrome, сообщается обозреватель. И вот почему.

© Ferra.ru

Comet создан на основе Chromium, поэтому легко переносит ваши закладки и расширения из Chrome. Но дальше начинаются отличия. Вместо Google Поиска — встроенный ИИ-движок Perplexity, а на главной странице есть виджеты, лента рекомендаций и «Spaces» — рабочие пространства для хранения ссылок, файлов и совместной работы.

Главная «фишка» Comet — встроенный ассистент в боковой панели. Он помогает искать дополнительную информацию без открытия новых вкладок, объясняет непонятные термины и может работать сразу с несколькими страницами. Например, сравнивать товары из разных вкладок или подводить итоги по открытым материалам.

© Perplexity

Comet также поддерживает связки с Gmail, Google Drive, Dropbox, Notion и другими сервисами. Это позволяет автоматизировать задачи: проверить календарь, найти письма с приглашениями или даже заказать продукты. Есть и система «шорткатов» — коротких команд для повторяющихся задач.

Минусы тоже есть: браузер довольно «тяжёлый» и требует мощного компьютера. Но для тех, кто хочет уйти от Google и попробовать новые возможности, Comet может стать интересным вариантом.