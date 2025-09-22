Баканов: в России за 10 лет должны изготовить и запустить 300 ракет

Порядка 300 ракет должны быть изготовлены и запущены в России в течение 10 лет, это 20-30 ракет в год. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума "Микроэлектроника 2025".

Он пояснил, что национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" включает в себя восемь федеральных проектов, в которых расписаны KPI по годам.