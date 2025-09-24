Почему мы не ощущаем вращение Земли

Прямо сейчас наша планета вращается с огромной скоростью. Но почему тогда кажется, что мы стоим на месте? На этот вопрос ответила Нилакши Вирабатина, профессор преподавания физики в Техасском университете в Арлингтоне.

© Ferra.ru

Земля постоянно движется в двух основных направлениях. Это, во-первых, вокруг своей оси. Один полный оборот Земля совершает за 24 часа, а скорость вращения составляет около 1670 км/ч на экваторе.

Одновременно с этим наша планета совершает обороты вокруг Солнца - на один уходит целый год. Здесь уже скорость достигает 107 000 км/ч.

Но почему же мы тогда не чувствуем этого вращения? Дело в том, что движение нашей планеты очень равномерно. Она вращается вокруг своей оси и вокруг солнечного светила уже миллиарды лет, без резких рывков и остановок. Да, по мере движения вокруг Солнца скорость планеты немного возрастает и снижается, но это происходит удивительно плавно.

© photovideostock

Ещё одна причина, по которой мы не замечаем скорости движения Земли, заключается в отсутствии в космосе каких-либо объектов, которые могли бы послужить ориентирами. Звёзды настолько далеки от нас, что кажутся неподвижными.

Тогда почему нас не уносит в космос, когда планета вращается с такой огромной скоростью? Ответ заключается в гравитации. Эта невидимая сила притягивает всё на поверхности Земли к её центру.