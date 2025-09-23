Раскрыты дизайн и цена складного iPhone

Первый складной смартфон от Apple будет похожим на ультратонкий iPhone Air. Об этом сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

Согласно раскрытой инсайдером Марком Гурманом информации, складной iPhone окажется «супертонким достижением дизайна». Он заметил, что этот девайс будет выглядеть как два iPhone Air, соединенных друг с другом. Air — новый смартфон Apple, который имеет титановый корпус и рекордную толщину 5,6 миллиметра. Специалист уточнил, что iPhone Air будет основой складного iPhone в плане дизайна.

Также он отметил, что этот аппарат будет стоить как минимум 2000 долларов, или около 167 тысяч рублей. В июле о том, что девайс будет стоить 2000 долларов, заявляли аналитики JPMorgan. Гаджет получит передовую конструкцию шарнира, которая позволит уменьшить размер складки на гибком дисплее.

Первый складной iPhone должен выйти в рамках осеннего окна 2026 года — как и предсказывали многие инсайдеры ранее. Гурман полагает, что Apple будет производить и собирать складной аппарат на фабриках Foxconn в Китае — несмотря на слухи о том, что производство должны начать в Индии.

В конце сентября издание The Information выяснило, что корпорация Apple столкнулась с аномальным спросом на смартфоны. Самой популярной моделью серии назвали базовый iPhone 17.