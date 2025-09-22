MediaTek представила Dimensity 9500 для флагманских 5G-смартфонов

MediaTek анонсировала новый процессор Dimensity 9500, рассчитанный на использование в флагманских смартфонах с поддержкой 5G. Чип создавался с упором на производительность, энергоэффективность и работу с современными ИИ-технологиями.

Платформа получила обновлённую 8‑ядерную архитектуру CPU с одним сверхмощным ядром C1-Ultra частотой 4,21 ГГц, тремя производительными ядрами C1-Premium и четырьмя энергоэффективными C1-Pro. По сравнению с предыдущим поколением одноядерная производительность выросла на 32%, а многоядерная — на 17%, при этом расход энергии снижён до 55% для самого мощного ядра.

Чипсет работает с памятью LPDDR5X-10 667 и накопителем UFS 4.1 с четырёхканальным подключением, что удваивает скорость чтения и записи данных и ускоряет загрузку больших моделей искусственного интеллекта (ИИ) на 40%.

Для графики используется GPU Arm G1-Ultra с улучшением производительности до 33% и энергоэффективности до 42%. Поддержка трассировки лучей и высоких частот кадров до 120 FPS позволяет приближаться к качеству консольных игр. Dimensity 9500 совместим с современными игровыми движками Unreal Engine 5.5 и 5.6 для реализации сложной графики и освещения.

Процессор также улучшает работу встроенного искусственного интеллекта. Девятое поколение NPU 990 с Generative AI Engine 2.0 позволяет быстрее обрабатывать крупные модели и сокращает энергопотребление до 33%. Новая архитектура Super Efficient NPU снижает энергозатраты при постоянной работе ИИ, поддерживает генерацию изображений в 4K и ускоряет обработку длинных текстов.

Первые смартфоны на базе Dimensity 9500 появятся в продаже в конце 2025 года.