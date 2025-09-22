Протоиерей Ткачев, обвинивший во всех бедах человечества биологов, экономистов и теорию Дарвина, занимается мракобесием. Так считает директор Государственного Дарвинского музея Анна Клюкина.

Она посоветовала Ткачеву вместо громких заявлений больше читать научную литературу и заметила, что Дарвин когда-то тоже был священником.

«Заявление Ткачева — бред полный! Это говорит о его необразованности. Напомню ему: Дарвин сам был священником, он оканчивал Богословский факультет. Дарвин — это теория эволюции. Это иллюстрация процессов, происходящих в природе. Можно верить в Бога, можно — нет, но природа живет по своим законам. Их подглядел и описал Дарвин», — сказала Daily Storm Клюкина. «Другое дело, что если мы эти законы не знаем, то можем навредить природе и самим себе. Если реки повернем либо леса вырубим — природа мгновенно реагирует на это. Поэтому считать, что все беды от биологов, от теории Дарвина — чушь полная! Это мракобесие. Я бы посоветовала этому священнику почитать труды Дарвина, который был верующим. Уверяю вас: на каждой странице Ткачев увидит описание происходящего в природе. И потом священник может выйти на улицу и убедиться: ну да, так и происходит», — добавила доктор педагогических наук.

Она также прокомментировала слова Ткачева о том, что «в академиях наук большинство безбожники — верят в математику, а в Христа не верят».

По мнение Клюкиной, это неправда.

«Есть достаточно набожные люди. Можно вспомнить про блестящего профессора Филатова, который первым делал очень сложные операции на глазах. Он на свои средства построил около больницы церковь и перед каждой операцией молился. У меня такое ощущение, что и Лео Бокерия то же самое делает. Понимаете, вера — дело интимное каждого человека. Мы не можем в это вмешиваться. А брать и научную теорию хаять — это уже мракобесие в чистом виде! Пусть священник просто возьмет прочтет про происхождение видов на досуге на ночь», — советует собеседница.

Клюкина уверена: биологи и экономисты просто не обратили внимания на критику от Ткачева: «Ученые не нуждаются в его извинениях. Это просто его личная точка зрения. Он, как и остальные граждане, имеет право ее высказывать, если это не касается призывов к насилию, убийствам. Думаю, ученые даже внимания на эти слова Ткачева не обратили. Потому что не он первый и, наверное, не он последний. Ему просто надо больше читать».

Ранее Ткачев выразил мнение, что знания ведут к безбожию, а ум становится причиной погибели.

«Все беды от образованных. Биологов, экономистов. Таких, как Чарльз Дарвин, Адам Смит. Они все насытили мир теориями, что можно без Бога жить человеку, и что главное — экономика и телесное здоровье», — жаловался священник.

Он также назвал безбожниками многих ученых и академиков.

Известно, что попавший в «черный список» Ткачева Чарльз Дарвин — автор теории эволюции, а Адам Смит — один из основателей классической экономической теории.

Слова протоиерея Ткачева о «беде от образованных» позднее прокомментировали РБК в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

«Мы согласны с евангельским выражением «Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется». Это говорит о том, что с образованных людей выше спрос. Беды приходят не от образования, а от безверия. Если бы не было людей, которые, будучи не менее образованны, чем, например, Чарльз Дарвин, отстаивали веру и правду, то этот мир бы уже пришел к своему концу», — указывается в сообщении патриархата.

Протоиерей Андрей Ткачев уже отмечался в СМИ своими скандальными высказываниями. В июне он заявил, что современные женщины слишком многого хотят и требуют, не желают быть «в тени» мужчин, при том, что «Богом сотворено, что муж — человек, а жена — помощница ему». Мужчинам при этом Ткачев посоветовал молиться, «чтобы искать себе такую женщину, которая потом будет тебе крепким тылом» и с удовольствием помогать.

Священник говорил о том, что женщине не нужна грудь, если она не пользуется ею по назначению, и в таком случае ей надо стать мальчиком. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила Daily Storm, что считает эти высказывания глупостью и безобразием.

Ткачев также указывал, что место женщины — на кухне, где она должна «плавать между всеми домашними начиньями». Кроме того, протоиерей призывал воспитывать мальчиков так, чтобы они с детства умели «драться, спать на земле и наедались с куска хлеба».

Кроме того, представитель РПЦ возмущался, что женщины с XIX века добиваются равенства и теперь «становятся депутатами», идут во власть и работают наравне с мужчинами, а не сидят с детьми. На это отреагировала экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, назвавшая слова Ткачева невежественными.