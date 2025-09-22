Представлен Samsung Galaxy A17 4G

Samsung анонсировала в Германии свой новый смартфон Samsung Galaxy A17 4G. Характеристики новинки практически идентичны характеристикам Galaxy A17 5G, представленного в августе этого года.

© MobiDevices

Единственное отличие заключается в том, что в A17 4G используется процессор Helio G99, а в модели 5G – Exynos 1330.

Особенности

Samsung Galaxy A17 4G оснащён 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ (1080×2340 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Смартфон работает на базе чипсета MediaTek Helio G99 в сочетании с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Объём хранилища можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

На задней панели расположена тройная основная камера:

50 Мп главный датчик (F1.8), автофокус;

5 Мп сверхширокоугольный объектив (F2.2);

2 Мп макрообъектив (F2.2), светодиодная вспышка.

Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп (F2.0).

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 25 Вт. Время автономной работы достигает 18 часов в режиме воспроизведения видео. Galaxy A17 4G поддерживает Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, NFC, QZSS, Wi-Fi, а также имеет порт USB Type-C и рейтинг защиты от пыли и брызг IP54. Размеры: 164,4×77,9×7,5 мм, вес – 190 грамм.

Работает смартфон под управлением One UI 7 на базе Android 15. Samsung обещает шесть лет основных обновлений ОС и столько же обновлений безопасности.

Сроки выхода и цена

Samsung Galaxy A17 4G уже продаётся в Германии по цене 199 евро за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Это на 30 евро дешевле базовой модели Galaxy A17 5G.