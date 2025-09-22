Почти треть россиян не умеют пользоваться нейросетями

Около трети трудоустроенных россиян (30%) не умеют пользоваться нейросетями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Level Group, результаты которого опубликовало ТАСС.

© Газета.Ru

Исследование показало, что почти каждый второй опрошенный (46%) не прибегает к помощи ИИ в работе, объясняя это спецификой своих обязанностей, не предполагающей использование нейросетей. Кроме того, каждый третий участник опроса (30%) признался в отсутствии навыков работы с искусственным интеллектом.

Тем не менее, четверть респондентов (24%) являются активными пользователями нейросетей. Они применяют ИИ для широкого круга задач: от написания программного кода и поиска информации до генерации видео, изображений, редактуры текстов и анализа данных. Среди этой группы, почти 20% (19%) считают использование ИИ нормой и уверены в его повсеместном внедрении в будущем. В то же время, 5% активных пользователей предпочитают скрывать этот факт, испытывая чувство неловкости или стыда.

Опрос также выявил, какой объем работы делегируют ИИ те, кто его использует. Большинство (43%) поручают нейросетям не более одной десятой своих задач. Треть пользователей (33%) доверяют ИИ около одной пятой рабочих обязанностей. Меньшая часть делегирует более значительные объемы: 4% – четверть, 11% – примерно треть, и лишь 8% – половину всех задач.

В исследовании Level Group приняли участие свыше 1 200 жителей российских городов-миллионников.