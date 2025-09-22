Глава ВЦИОМ объяснил веру россиян в инопланетян

Фантастика — крайне популярный жанр в кинематографе и литературе. Поэтому люди верят в то, что инопланетяне могут находиться среди нас, уверен директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

Аналитический центр чуть раньше опубликовал данные опроса, согласно которым около 80% россиян верят в существование инопланетян. Около половины из них допускают, что разумные существа с других планет могут быть среди людей.

«Ученые не могут опровергнуть существование других разумных существ во Вселенной, поскольку наши технические средства не позволяют окончательно закрыть этот вопрос, поэтому люди надеются», — сказал Федоров «Абзацу».

Глава ВЦИОМ уточнил, что многие граждане РФ даже не против контакта с существами с других планет.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников говорил, что в скором будущем люди начнут все чаще выбирать купание в бассейне с видом на море, чем само море.