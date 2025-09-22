В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца.

«Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем», — указывается в Telegram лаборатории.

Уточняется, что выброс начался накануне около 22:30 мск одновременно с максимальной фазой солнечного затмения, наблюдавшегося в этот момент в южном полушарии Земли.

Солнце "выстрелило" одним из крупнейших за последние годы протуберанцем

«Зарегистрированные размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли», — добавили учёные.

Отмечается, что оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит — одно выше, второе ниже плоскости эклиптики.

