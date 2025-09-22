В МИФИ разработали уникальный сплав "Свинатр" для ядерного топлива

Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) разработали новый сплав для ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ядерного университета.

"Учеными Института промышленных ядерных технологий (ИПЯТ) НИЯУ МИФИ разработан новый сплав на основе свинца с натрием "Свинатр". Новый сплав предназначен для использования в ядерном топливе в реакторах IV поколения на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем", - сообщили в МИФИ.

Из "Свинатра" изготавливают так называемый жидкометаллический подслой (ЖМП), который заполняет пространство между радиоактивными элементами - смесью урана и плутония - и внешней оболочкой ядерного топлива (твэла- тепловыделяющего элемента). Благодаря высокой теплопроводности ЖМП это позволяет достигнуть рекордной степени выгорания ядерного топлива и тем самым повысить количество энергии, получаемой от каждого грамма урана.

Проведенные экспериментальные и расчетные исследования учеными показали, что использование жидкометаллического подслоя позволит улучшить характеристики твэлов с нитридным топливом для реакторов IV поколения на быстрых нейтронах.

Ожидается, что температура такого топлива будет ниже при сохранении параметров теплоносителя, а уран-плутониевая таблетка - меньше распухать и давить на оболочку твэла, провоцируя возможную разгерметизацию. Это позволит повысить и экономическую эффективность, и эксплуатационную надежность топлива. Соответственно, отметили в МИФИ, твэлы с ЖМП на основе "Свинатра" впервые становятся экономически конкурентными с "классическими" твэлами для реакторов на быстрых нейтронах, обычно заполняемых теплопроводящими инертными газами.

В настоящее время тепловыделяющие сборки с таким ЖМП, изготовленные на базе МИФИ, проходят испытания в реакторе БОР-60 в АО "ГНЦ НИИАР" (предприятие Росатома). Также, отметили в МИФИ, ученые ядерного университета разработали и изготовили вкладыши из металлического натрия для создания жидкометаллического подслоя в новой уникальной тепловыделяющей сборке ОС-5, о которой ТАСС рассказал в середине сентября.