В России появится бюджетный ударопрочный смартфон за 18 тысяч рублей

В конце сентября российские ритейлеры начнут продажи ударопрочного смартфона Honor X7d. Об этом сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на источники.

© Honor

Смартфон поступит в продажу в нескольких цветовых вариантах, включая золотистый и черный, 30 сентября по цене от 17,9 тыс. руб. за базовую конфигурацию.

Honor X7d позиционируется как один из самых доступных смартфонов бренда в 2025 году с повышенной степенью защиты. Аппарат получил 6,77-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, устойчивый к пыли и струям воды корпус, сертифицированный по стандарту IP65, а также защитное стекло с двух сторон и максимальную оценку SGS (5 звезд) в тестах на прочность при падениях.

За работу смартфона отвечают процессор Snapdragon 685, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Среди прочих характеристик указывают наличие основной камеры на 108 Мп, фронтальной с разрешением 8 Мп, стереодинамиков, сканера отпечатков пальцев и предустановленного интерфейса MagicOS 9 на базе Android 15.

Также в ближайшее время российский рынок получит Honor X9d — старшую версию линейки. Смартфон будет отличаться усиленной защитой по стандарту IP69K, аккумулятором на 8300 мАч, AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 6 Gen 4. Презентация модели для зарубежных рынков состоится 24 сентября, цена для России пока не раскрывается.