Apple вынужденно нарастила производство iPhone 17

Компания Apple, по данным издания The Information, попросила как минимум двух своих поставщиков увеличить производство базовой модели iPhone 17 примерно на 40% и более после, выявив высокий спрос на новинку на этапе предзаказа. Об этом сообщает агентство Reuters.

© Apple

Такое развитие событий указывает на то, что больше потребителей, чем ожидала Apple, выбрали более доступный iPhone 17 за $799 (примерно 66,7 тыс. руб. по курсу на 21 сентября 2025 года, – «Газета.Ru») вместо премиальных моделей Pro, которые начинаются от $1099 (около 91,8 тыс. руб.) и обычно предлагают материалы, камеры, процессоры и дисплеи лучше.

На этой неделе Apple обратилась к Luxshare Precision, одному из двух своих основных сборщиков iPhone в Китае (наряду с Foxconn), с просьбой увеличить ежедневный объем производства стандартного iPhone 17 примерно на 40%, говорится в отчете.

Компания Apple делает ставку на свою новейшую линейку iPhone, включая более тонкий iPhone Air, чтобы возродить рост продаж флагманского продукта после нескольких лет вялых показателей. Это связано с тем, что потребители стали реже обновлять устройства, а новые модели предлагают лишь незначительные улучшения, пишет Reuters.

Аналитики отмечают, что продажи более дешевых моделей могут негативно сказаться на прибыли Apple, хотя и помогут компании отстоять свою долю на рынке.