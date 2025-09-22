Стало известно об уязвимости Bitcoin перед квантовыми компьютерами

Соучредитель блокчейна Solana Анатолий Яковенко публично выразил обеспокоенность по поводу потенциальной уязвимости Bitcoin перед квантовыми компьютерами, настоятельно рекомендуя переход на квантово-устойчивую схему подписей. Об этом сообщает издание

CoinDesk.

По его словам, основная угроза заключается в способности квантовых машин, использующих алгоритмы вроде алгоритма Шора, взломать алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых (ECDSA), который в настоящее время обеспечивает безопасность приватных ключей Bitcoin. Такой прорыв позволит подделывать транзакции и компрометировать кошельки, создавая риск для всей сети.

Однако архитектура Bitcoin не предполагает легкой интеграции подобных изменений. Для перехода к постквантовой криптографии потребуется хардфорк — технически сложный и потенциально спорный процесс, требующий широкого консенсуса в сообществе. Несмотря на это, Яковенко считает, что этот переход необходимо совершить до 2030 года.

Несмотря на акцент Яковенко на неотложности, не все члены криптосообщества разделяют его опасения относительно неминуемой угрозы. Так, генеральный директор Blockstream Адам Бэк выразил мнение, что до практической реализации этой технологии еще далеко, а подготовка Bitcoin к квантовым вычислениям, по его оценке, представляет собой «относительно простую» задачу.

Ранее ведущий разработчик Bitcoin Core Питер Тодд высказывал в социальных сетях мнение, что функциональные квантовые компьютеры «не существуют», а «демонстрации на игрушечных задачах не имеют значения». Люк Дэшджр, еще один участник разработки Bitcoin Core, считает, что в настоящее время более серьезными угрозами для Bitcoin являются спам и коррупция среди разработчиков, которые, по его мнению, могут быть решены сообществом, в отличие от гипотетических квантовых атак.

Яковенко парировал, указав на стремительное развитие искусственного интеллекта как пример быстрого перехода лабораторных разработок в реальный мир. Он утверждает, что моментом для обязательной миграции станет выпуск квантово-безопасных криптографических стеков такими технологическими гигантами, как Apple или Google, что будет сигнализировать о повсеместной готовности к новой эре криптографии.