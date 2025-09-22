Более 40 млн лет назад под Северным морем произошел необычный катаклизм

Более сорока миллионов лет назад под Северным морем произошел необычный катаклизм: астероид, размером с Великую пирамиду Гизы, врезался в мелководье, оставив после себя загадочный кратер Сильверпит. Скрытый под семисотметровым «покрывом» осадочных пород, он долгое время интриговал геологов, а его происхождение вызывало оживленные споры.

© Телеканал «Наука»

Одни считали его результатом движения соляных пластов, другие — продуктом обрушения грунта. Лишь недавно, благодаря новейшим сейсмическим данным и микроскопическому анализу образцов пород, удалось подтвердить истинную природу этой впадины. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Открытие особенно ценное, потому что таких хорошо сохранившихся следов столкновений астероидов на Земле немного. Сейсмические исследования показали характерные разломы, кольцевые структуры и даже «вторичные» кратеры, образованные обломками, выброшенными при ударе. Эти детали встречаются крайне редко и позволяют заглянуть в процесс, как если бы мы наблюдали за катастрофой в замедленной съtмке миллионов лет спустя.

Самые убедительные доказательства скрывались в самих породах. В 1985 году компания British Gas пробурила скважину к северу от кратера и сохранила части осадков. Когда команда профессора Уисдина Николсона из Университета Хериот-Ватт анализировала эти материалы, они наткнулись на крошечные кристаллы кварца и полевого шпата с микроскопическими «шрамами» от удара — структуры, которые невозможно создать обычными геологическими процессами.

«Найти эти зерна было похоже на поиск "иголки в стоге сена", и одного взгляда на них хватило, чтобы повернуть чашу весов в сторону гипотезы о падении астероида», — пошутил Уисдин Николсон.

Кратер Сильверпит имеет диаметр около трех километров и возник, по оценкам, 43–46 миллионов лет назад. Удар вызвал гигантское цунами — до ста метров высотой — сметая все на свонм пути. Благодаря быстрому погружению под осадочные породы кратер сохранил редчайшие детали, включая вторичные образования. Это делает Сильверпит настоящей «лабораторией» для изучения столкновений в морской среде и механики выброса обломков.

История открытий кратера — почти детективная. Его форма была замечена ещн в 2002 году нефтяниками, но идея о падении астероида долгое время казалась фантастической. В 2009 году Лондонское геологическое общество почти единогласно отклонило версию удара, предпочтя более привычные геологические объяснения. Лишь появление данных высокого разрешения в 2022 году позволило взглянуть на Сильверпит свежим взглядом.

Сегодня объединение сейсмики, анализа пород и компьютерного моделирования убедительно подтверждает: астероид, размером примерно с 160-метровую пирамиду, врезался в мелководное море, оставив кратер, уникальный в своем роде. Исследователи надеются, что изучение Сильверпита поможет уточнить модели падений астероидов в морях и океанах, а знания о механике ударов окажутся бесценными, если когда-нибудь человечество столкнется с подобной угрозой.

Кратер Сильверпит пополнил короткий список известных ударных образований на Земле — их всего около двухсот, причем лишь 33 расположены под водой.