Новый вид морского коралла назвали в честь Чубакки

Ученые описали ранее неизвестный вид коралла, найденный у побережья Гавайских островов и вблизи Марианской впадины. Ему присвоили название Iridogorgia chewbacca в честь Чубакии – персонажа киносаги «Звездные войны».

Имя коралла связано с его необычным внешним видом. Его поверхность покрыта густой «шерстью». Но на самом деле это не волоски, а ветви, отходящие от тела коралла.

Образец, найденный на Гавайях, достигал 1,2 метра в длину, а образец из Марианской впадины – 50,8 см. Длина ветвей достигала 38,1 см.

Коралл относится к роду Iridogorgia – группе глубоководный кораллов, известных длинными спиралевидными структурами. На самом деле они представляют собой колонии из тысяч маленьких полипов, которые объединены в одну структуру. Многие кораллы произрастают в сообществах, но Iridogorgia chewbacca, очевидно, предпочитает одиночество.

Морские кораллы в настоящее время находятся под угрозой из-за растущей температуры океана, подкисления и загрязнения вод. Так, на Большом Барьерном рифе произошло самое масштабное в истории обесцвечивание. Кораллы лишились жизненно важных водорослей-симбионтов. В наиболее пострадавших областях погибло до 70% кораллов.