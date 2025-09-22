В Чехии нашли набор орудий охотника возрастом 30 тыс. лет

Ученые могут выяснить, как жили люди в ледниковой Европе. Поможет им в этом находка, которую они обнаружили в южной Моравии на памятнике Миловице IV.

Здесь был найден набор охотника‑собирателя позднего палеолита, состоящий из 29 каменных орудий, которые использовались в мобильной жизни для охоты, разделки туш, охота, обработки дерева и шкур.

Предварительно, артефактам 29,6–30,3 тыс. лет. Они были аккуратно сложены, вероятно, в кожаный мешочек, который не сохранился. Как говорится в журнале Journal of Paleolithic Archaeology, комплект орудий мог быть утерян или специально спрятан.

Это говорит о том, древние охотники-собиратели умели управлять ресурсами, а близость к Долни‑Вестонице — месту находок знаменитых «венер» — подчёркивает, что граветтское общество сочетало развитые художественные традиции с высокой технологичностью и практичностью.

