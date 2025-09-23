Блогер подтвердил главный недостаток нового iPhone

Техноблогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything испытал iPhone 17 Pro на прочность и подтвердил, что гаджет быстро царапается. Ролик опубликован на канале блогера.

© Apple

Сразу после старта продаж в Bloomberg сообщали, что у моделей iPhone 17 Pro в цвете Deep Blue и iPhone Air в Space Black в первый день на демонстрационных образцах в розничных магазинах заметны царапины от MagSafe-зарядки и сколы вокруг блока камер.

Нельсон подтвердил проблему в ходе собственных тестов на износостойкость. Наибольшие повреждения фиксируются на острых краях модуля камер iPhone 17 Pro. Причина связана с особенностями анодирования алюминия: цветное покрытие слабо держится на углах, быстро стираясь и обнажая серебристый металл. При этом плоские поверхности устройства продемонстрировали устойчивость к контакту с монетами и ключами — большинство следов легко удалялось.

Эксперты отмечают, что отказ Apple от титана, использовавшегося в iPhone 16 Pro, в пользу более легкого и дешевого алюминия стал фактором риска. Несмотря на заявленную прочность корпуса, этот металл гораздо сильнее подвержен мелким механическим повреждениям.

Нельсон подчеркнул, что международные стандарты в сфере промышленного дизайна рекомендуют сглаживать углы для повышения стойкости покрытия, однако Apple сделала выбор в пользу острых линий, ставящих эстетику выше долговечности.