Кочевники бронзового века на юге России были хорошими строителями

Археологи выяснили, что кочевники, жившие в эпоху бронзы — 3500–1200 лет до нашей эры, — были хорошими строителями, разбирались в качестве сырья, развивали разные строительные технологии. Скорее всего, возводили разборные шалаши, подобные тем, что описаны путешественниками в XIX веке, сообщает РАН.

К такому выводу исследователи пришли, изучив остатки временных стоянок и захоронений в курганах кочевников на территории Ростовской области. Полученные данные помогут лучше понять культуру и быт кочевников, населявших юг страны несколько тысячелетий назад. Результаты исследования опубликованы в журнале «Уфимский археологический вестник».

Калмыкию и степи между Доном и Волгой с бронзового века заселяли кочевники. На этой территории археологи открыли 16 сезонных стоянок, и по найденным на них костям животных определили, что степняки в теплые сезоны, реже зимой проживали там со стадами своих животных. Однако до сих пор ученые не могут найти жилые постройки, которые возводили кочевники бронзового века в открытой степи, — на стоянках отсутствуют остатки углубленных конструкций и очагов, мало орудий. Это не позволяет собрать достаточные сведения о быте кочевников и конструкции их жилищ.

Античные авторы писали, что у кочевников восточных территорий (Северного Причерноморья, Подонья, Поволжья) были передвижные жилища, которые они погружали на платформы и увозили с собой, но были ли такие умения у степняков на юге Русской равнины неизвестно. Между тем, знание об этом поможет датировать появление разборных шалашей и юрт.

Исследователь из Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Санкт-Петербург) Наталья Шишлина предположила, что можно реконструировать элементы жилищ кочевников, строительные приемы, а также сырье, которые они использовали, если проанализировать, как древние люди возводили курганы и строили захоронения. Автор с коллегами провела раскопки в Ростовской области и выяснила, что в качестве строительных материалов для курганов и катакомб степняки использовали камень и необожженные глиняные блоки, а также некоторые другие материалы, например, дерево и циновки из тростника.

Кочевники сооружали глубокие ямы, перекрывали их тростниковыми циновками, поверх которых строили какие-то конструкции из сырцовых (необожженных) кирпичей из глины. Степняки были знакомы с трудоемкими земляными работами: они очищали площадку для строительства от верхнего грунтового слоя, рыхлили землю, вывозили ее, уплотняли грунт, послойно укладывали его, отделывали стены. Поверх таких конструкций из грунта создавали настоящее инженерное сооружение — курганную насыпь, которая могла достигать десятков метров в диаметре и десяти метров в высоту.

Опираясь на технологии, которые использовали кочевники для сооружения курганов, исследовательница пришла к выводу, что степняки научились строить разборные жилища из многочисленных природных материалов: дерева, тростника, а также сырцовых кирпичей из гумуса и желтой глины. Такие жилища быстро разрушались, кроме того, кочевники иногда сами их разбирали и использовали блоки вторично, поэтому реконструировать форму построек и найти их следы на стоянках затруднительно.

Высокий уровень строительных навыков кочевников позволил предположить, что племена бронзового века, жившие на юге Русской равнины, так же, как скифы и сарматы, строили разборные дома, возможно даже перевозили их детали, а, может быть, и сами дома на повозках. Разборное жилье эпохи бронзы, вероятно, стало основой для классических юрт кочевников Евразии, в которых и сейчас живут некоторые монголы.

Авторы подчеркивают, что кочевники практиковали безотходное использование всех ресурсов степи. Наверное, поэтому осталось так мало материальных остатков в культурном слое стоянок. Изучение строительных технологий позволяет археологам прикоснуться к истокам культурных традиций в строительстве домов и увидеть, как они развивались и что сохранилось до наших дней.