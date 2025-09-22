В Польше обнаружили клад времен XVII века

Краевед обнаружил монеты времен правления Яна II Казимира

В Люблинском воеводстве Польши краевед Гжегож Панек обнаружил клад, который пролежал в земле несколько веков. Находка включает около пяти тысяч монет, изготовленных из меди и серебра.

Клад нашли в районе Шверщув во время исследования сельскохозяйственных угодий. Гжегож Панек использовал металлоискатель и сначала обнаружил несколько монет, покрытых окислом. Однако позже выяснилось, что это лишь часть более масштабной находки.

Большая часть монет относится к периоду правления короля Яна II Казимира — между 1650 и 1657 годами.

Об обнаружении клада сообщает издание "Наука.ТВ".