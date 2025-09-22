Стало известно, что скрывают жесты рук на знаменитом алтаре майя

Антрополог Рич Сандовал из Денверского университета Метрополитен сделал смелое предположение: знаменитый Алтарь майя Q, которому уже около 1300 лет, хранит в себе нечто большее, чем великолепные портреты правителей. По его версии, расположение рук изображенных фигур — это особая система знаков, своего рода «язык жестов», через который майя зашифровали даты своего священного календаря.

© Naukatv.ru

Результаты его исследования опубликованы в журнале Transactions of the Philological Society.

«Я использую слово «жест», чтобы описать этот способ передачи информации руками», — пояснил Сандовал.

Исследователь предполагает, что это открытие указывает на существование второй системы письма майя, дополняющей привычные иероглифы. Такая двойная кодировка могла не просто украшать фигуры, но и восполнять пропущенные или опущенные даты, делая письменность гибкой и многослойной.

Сандовал отметил, что почти каждая фигура на алтаре демонстрирует необычную форму рук: ладони повернуты, пальцы сложены определенным образом, а позы тела следуют строгому, систематическому принципу. В ходе анализа он выделил 16 уникальных жестов, которые удалось классифицировать в 11 числовых форм. Два жеста, например, напоминают иероглиф нуля, другие — один, два и десять. Сочетания этих жестов, по мнению исследователя, повторяют логику «Длинного счета» — календаря майя, отсчитывающего время от мифического сотворения мира в 3114 году до н. э.

© Rich Sandoval

«Каждая из четырех сторон алтаря, вероятно, кодировала отдельную дату. Это открытие особенно интересно, поскольку многие важные события девятого бактуна в иероглифах не указаны. Жесты рук, восполняют пробелы, формируя целостную систему отсчета времени», — объясняет Сандовал.

Сравнивая эту систему с Розеттским камнем, Сандовал подчеркивает: иероглифы и жесты не повторяют друг друга, а взаимно дополняют. Иными словами, визуальный образ и числовой код работают в тандеме, создавая двойной слой информации, который позволяет понять, как майя сочетали искусство и точные вычисления.

По словам исследователя, каждая фигура правителя не просто символизировала власть или династические связи — ее поза могла выполнять функцию «живого календаря», фиксируя значимые даты и циклы времени. Это открытие добавляет новое измерение к изучению искусства майя и показывает, что древняя цивилизация была еще более сложной и продуманной, чем считалось ранее.

Хотя выводы Сандовала нуждаются в дальнейшем подтверждении и изучении, идея о существовании «письменности жестов» открывает новые горизонты в археологии и лингвистике. Теперь исследователи могут рассматривать не только иероглифы, но и позы как полноценные носители информации. Долгое время Алтарь считался символом династической власти и космических циклов. Возможно, он также был устройством точного отсчета времени.