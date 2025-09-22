Galaxy S26 Ultra сможет скрывать информацию на экране от посторонних

Samsung готовит для будущего флагмана Galaxy S26 Ultra новую функцию защиты информации на экране.

Согласно утечкам кода прошивки One UI 8.5, в смартфоне появится режим Private Display (или Privacy Display), который будет ограничивать углы обзора дисплея, скрывая содержимое от посторонних глаз.

Ожидается, что функция будет работать на базе технологии Flex Magic Pixel от Samsung Display. Эта разработка использует ИИ для динамической подстройки пикселей, уменьшая видимость экрана сбоку.

В коде прошивки говорится, что Private Display сможет включаться автоматически при использовании конфиденциальных приложений или в людных местах.

Пользователям также дадут возможность ручной настройки: можно будет выбрать уровень защиты («максимальная приватность» дополнительно затемнит экран), а также указать конкретные приложения и расписание для активации функции.

Так как технология требует специального дисплейного оборудования, она, вероятно, будет доступна только на новых моделях, включая Galaxy S26 Ultra, а релиз One UI 8.5 ожидается вместе с серией Galaxy S26 в начале 2026 года.