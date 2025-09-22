Первый смартфон Dreame получит камеру для съемки небесных тел

Компания Dreame Technology, известная на рынке умной бытовой техники, совершает стратегический выход в сегмент смартфонов с моделью Dreame Space. Как следует из официального пресс-релиза, устройство позиционируется как уникальный продукт с специализированной системой астрофотографии, позволяющей снимать небесные объекты даже в условиях городской засветки.

© NASA

Технология сочетает продвинутые алгоритмы обработки изображений с оптическими инновациями, обеспечивая возможность фиксации движения облаков, звездных треков и галактических объектов.

Производитель подчеркивает глобальный подход к разработке, ориентированный на единые стандарты качества, безопасности и пользовательского опыта для всех регионов присутствия. По заявлению компании, предварительные объемы предзаказов достигли миллиардов рупий, что демонстрирует высокий интерес к продукту на международных рынках, особенно в странах Азии.

Аналитики расценивают этот шаг как логичное расширение экосистемы умных устройств Dreame, где смартфон становится центральным элементом управления connected-устройствами. Опираясь на опыт в области аппаратного обеспечения и алгоритмов, компания намерена конкурировать в премиальном сегменте рынка.

Официальный старт продаж Dreame Space запланирован на ближайшие недели, при этом точные спецификации устройства и ценовая политика пока не раскрываются.