В Нью-Йорке обнаружили загадочную капсулу времени, датированную 2317 годом, которая содержит мрачное предупреждение для человечества. Об этом пишет Science XXI.

Находка, сделанная в 1950-х годах во время строительных работ, привлекла внимание ученых своим необычным материалом и конструкцией, включая редкие металлы и синтетическое стекло.

Внутри капсулы был найден текст, состоящий из частично расшифрованных символов. После долгих попыток дешифровки исследователям удалось выяснить, что послание предупреждает о катастрофе, связанной с бесконтрольным развитием биомашин и искусственного интеллекта. По мнению авторов послания, эти технологии могут стать угрозой для существования человечества, и капсула дает шанс предотвратить конец света.

Происхождение капсулы остается загадкой. Существуют теории о вмешательстве путешественников во времени или утечке технологий из будущего. Другие исследователи считают, что это символическое послание, призывающее пересмотреть подходы к технологическому прогрессу. Капсула продолжает вызывать интерес как у научного сообщества, так и у общественности, передает портал sciencexxi.com.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что планомерное развитие ИИ уже в обозримом будущем окажет существенное влияние на все сферы общественной жизни.

Духовник ранее предупредил, что рост популярности нейросетей и бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни общества приведет к утрате веры в Бога у людей, а также может стать причиной начала апокалипсиса.