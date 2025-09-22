В Египте дело о пропаже браслета фараона получило неожиданное развитие

В Египте громкое дело о пропаже древнего золотого браслета фараона Аменемопе получило неожиданное развитие. Как заявили в Министерстве внутренних дел, уникальный артефакт, похищенный из Египетского музея в Каире, не только был продан, но и безвозвратно уничтожен, его просто переплавили. Все подозреваемые, причастные к этому преступлению, уже задержаны.

© Соцсети

Тревогу забили в Министерстве туризма и древностей, когда выяснилось, что реликвия исчезла из реставрационной лаборатории музея на площади Тахрир. Расследование показало, что к краже причастна одна из сотрудниц культурного учреждения, специалист по реставрации. Именно она 9 сентября похитила браслет, воспользовавшись своим служебным положением.

Дальнейшая судьба артефакта напоминает детектив. Реставратор связалась с торговцем серебряными украшениями, который сбыл бесценный браслет владельцу ювелирной мастерской за 180 тыс. фунтов. Тот, не теряя времени, перепродал его литейщику уже за 194 тыс., и последний пустил золото на переплавку. По словам полиции, все задержанные полностью признали свою вину, а деньги, вырученные от продажи, были изъяты властями.

Фараон Аменемопе правил Египтом в 993–984 гг. до н. э.