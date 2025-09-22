В Минцифры объяснили, как использовать «Госуслуги» вместо паспорта

Правительство подписало постановление о возможности наравне с бумажным паспортом использовать QR-код в сервисе "ГосДоки" из приложения "Госуслуги". Такая функция появится уже в ближайшем будущем.

В Минцифры отмечают, что возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными Правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "ГосДоки" - предъявить QR-код можно будет только в них.

Использование QR-кода - это исключительно добровольное решение. Бумажные документы можно будет предъявлять без всяких ограничений.

На первом этапе функцию можно будет использовать в магазинах при покупке товаров 18+, в кино или музеях на входе, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке посылок и получении заказных писем.

В будущем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ, в салонах сотовых операторов, в частных медклиниках и при заселении в гостиницы.

Ранее в мессенджер MAX был введен Цифровой ID - специальный QR-код, который формируется на базе сведений из "Госуслуг". С его помощью можно подтвердить, что человек достиг возраста совершеннолетия, учится в образовательном учреждении или является многодетным родителем.

В Минцифры указывают, что Цифровой ID формируется в мессенджере Max на базе сведений из "Госуслуг", а "ГосДоки" - в приложении "Госуслуги". И то, и другое - аналог бумажных документов. Но ситуации, в которых их при желании можно применять, определяются разными нормативными документами, соответственно, могут различаться, добавляют в ведомстве.