В Австралии приготовились к падению космического мусора

Возможное падение космического мусора из-за запуска спутников Starlink миссии 10-27 не исключают в Австралии в ближайшую неделю.

Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Мельбурн".

"Вплоть до субботы, 27 сентября, возможно падение космического мусора, образовавшегося в результате запуска ракеты и операции по возвращению в атмосферу и приводнению разгонного блока ракеты SpaceX Starlink 10-27", - сказал собеседник агентства, сославшись на соответствующее сообщение, полученное от США.

В этой связи с 21 сентября и до 14:23 по всемирному времени (17:23 мск) 27 сентября диспетчеры объявили опасной для полетов часть воздушного пространства на западе Австралии, причем как над прилегающими морскими районами, так и над материком.

Ранее в рамках миссии 10-27 на орбиту были запущены 28 новых спутников системы Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 06:53 по времени Восточного побережья США (13:53 мск).