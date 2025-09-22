В Windows 11 вернулась одна из функций Vista

Пользователи тестовых сборок Windows 11 получили возможность устанавливать видеофайлы в качестве обоев рабочего стола. Об этом, как пишет издание Tom's Hardware, стало известно благодаря энтузиасту из X (Twitter) под ником phantomofearth, который обнаружил новую функцию в последних сборках Windows 11 Insider.

Возможность использования динамических обоев не является абсолютно новой для операционных систем Microsoft. В свое время, в эпоху Windows Vista, существовала встроенная утилита Windows DreamScene, которая позволяла реализовать подобный функционал. Однако DreamScene была удалена из Windows 7 и с тех пор официально не возвращалась, что привело к росту популярности сторонних решений, таких как Wallpaper Engine, которые предоставляли аналогичные возможности.

На данный момент новая функция доступна в рамках тестовых сборок Windows 11 26x20.6690 для участников программы Windows Insider (каналы Dev/Beta). Для активации необходимо включить идентификатор функции (Feature ID) 57645315 и перезапустить процесс explorer.exe через «Диспетчер задач». После этого в настройках персонализации появится опция выбора видеофайла, поддерживающая такие форматы, как .mp4, .m4v, .mkv, .mov, .wmv, .avi и .webm.

Стоит отметить, что видеообои будут отображаться только на рабочем столе и не затрагивают экран блокировки. Поскольку это экспериментальная функция, нет гарантий, что она в конечном итоге будет реализована в стабильной публичной версии Windows 11, и тем более нет точных сроков ее появления. Тем не менее, учитывая, что это достаточно логичное и востребованное улучшение, в Tom's Hardware ожидают, что оно рано или поздно станет доступно широкой аудитории.