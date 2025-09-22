Samsung отложила запуск «трикладушки» Galaxy Tri-Fold

Как стало известно корейском отраслевому порталу ETNews, на который ссылается GizmoChina, планы Samsung по выпуску новой линейки трёхскладного телефона Galaxy Tri-Fold изменились. Изначально планировалось, что компания представит свою первую «трикладушку» вместе с новой гарнитурой XR в текущем месяце.

Однако говорят возможном откладывании запуска складного смартфона. Теперь основное внимание будет сосредоточено на гарнитуре XR.

По информации ETNews, Samsung намерена выпустить гарнитуру Project Moohan XR 21 октября. Эта модель станет официальным выходом компании на рынок смешанной реальности, предлагая расширенные функциональные возможности, такие как управление с помощью ИИ, сложные системы отслеживания движения глаз и рук, а также совместимость с широким спектром приложений для Android. Гарнитура оснащена процессором Qualcomm Snapdragon XR2 + Gen 2 и дисплеем с высоким разрешением.

Запуск смартфона Galaxy Tri-Fold, который изначально планировался вместе с гарнитурой, теперь перенесён. Изначально модель должны были представить одновременно с XR. Однако Samsung решила отложить выпуск до конца ноября, чтобы обеспечить тщательную проверку качества и синхронизировать запуск с другими ключевыми продуктами.