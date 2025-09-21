Кондиционеры Xiaomi будут сопровождаться 10-летней гарантией

Xiaomi Group объявила о значительном продлении гарантийного срока на всю линейку своих кондиционеров – с ранее предлагавшихся шести лет до десяти. Об этом в соцсетях сообщил президент компании Лу Вейбинг, подчеркнув, что эта беспрецедентная программа распространяется на настенные, напольные и центральные системы.

© Xiaomi

Новые условия начнут действовать для всех кондиционеров Xiaomi, реализованных в 2025 году, что, по оценкам компании, составит около 7,5 млн единиц. Расширенная гарантия предусматривает бесплатный ремонт, замену необходимых комплектующих и полное сервисное обслуживание на протяжении всего десятилетнего периода. Ранее на кондиционеры Mijia действовала шестилетняя гарантия.

Комментируя нововведение, президент Лу Вейбинг подчеркнул, что десятилетняя гарантия предоставляется потребителям абсолютно бесплатно. Он особо отметил, что она распространяется на все категории кондиционеров, включая центральные системы, которые традиционно отличаются сложностью ремонта и длительным сроком эксплуатации. По его словам, Xiaomi берет на себя все расходы, связанные с обслуживанием, что существенно снижает долгосрочные финансовые обязательства пользователей.

Лу Вейбинг также выразил надежду, что пример Xiaomi послужит стимулом для всей отрасли к внедрению аналогичных программ десятилетней гарантии, особенно для центральных систем кондиционирования.