Китай взялся за прямое подключение телефонов к спутникам

Китай активно развивает услуги прямого подключения устройств к спутникам (D2D). Недавно Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) выпустило руководящие принципы, поддерживающие прямое подключение мобильных телефонов к спутникам, сотрудничество телеком-компаний с космическими фирмами и тесты сервисов для Интернета вещей (IoT). Но это не всё. Цель в целом — к 2030 году обеспечить более 10 млн пользователей спутниковой связи.

9 сентября MIIT выдало лицензию China Unicom на оказание спутниковых мобильных услуг. Ранее лицензия была у China Telecom. China Mobile подала заявку на своё разрешение.

Китай ещё и строит собственные низкоорбитальные спутниковые группировки, такие как Guowang и Qianfan, чтобы расширять спутниковый интернет и интегрировать его с наземной инфраструктурой. Операторы смогут предоставлять голосовые, SMS и другие данные через спутники, а стандарты связи будут разрабатываться совместно с отраслью и участвовать в международных организациях, таких как ITU и 3GPP.