Тревожная тенденция на Солнце: ученые озвучили прогноз для россиян

Количество вспышек на Солнце в течение дня продолжит расти, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Ученые подчеркнули, что в субботу, 20 сентября, ситуация на Солнце была относительно безмятежной: активность звезды не несла значимых рисков для Земли.

Вместе с тем, в последние часы ситуация несколько ухудшилась, пояснили исследователи.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с небольшими признаками нестабильности. Вспышечная активность — медленно растущая с умеренными рисками для Земли», — разъяснили в ИКИ РАН.

Ранее Джейми Ясински, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии, сообщил, что все признаки указывали на то, что Солнце переходит в длительную фазу низкой активности.

По его словам, было неожиданностью увидеть, что тенденция изменилась в последние годы. Он добавил, что «Солнце медленно просыпается».