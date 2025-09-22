Землю накроют магнитные бури

В ближайшие сутки прогнозируется возможное усиление геомагнитных возмущений на Земле, что связано с постепенным ростом солнечной активности, отметили ученые.

© NASA

Магнитные бури возможны на Земле 22 сентября, предупреждает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

По информации специалистов, в прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность на Солнце была слабо повышенной и не представляла угрозы для нашей планеты.

Однако прогноз на ближайшие сутки указывает на вероятность усиления геомагнитных возмущений. Ожидается также медленный рост вспышечной активности на Солнце с умеренными рисками для Земли. Ученые рекомендуют быть внимательнее к сообщениям о космической погоде в этот период.

Отметим, накануне ученые НАСА объяснили возросшую активность Солнца фразой «оно пробуждается».

Специалисты спрогнозировали медленный рост солнечных вспышек в воскресенье.

За день до этого ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце.