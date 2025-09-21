Лазерный сигнал преодолел в космосе более 350 миллионов километров

НАСА успешно завершило испытания революционной технологии лазерной связи в глубоком космосе Deep Space Optical Communications (DSOC). Почти двухлетний эксперимент проводился на борту космического зонда "Психея", запущенного в 2023 году. Состоялось 65 сеансов связи. В ходе заключительного зонд передал на Землю лазерный сигнал, преодолевший расстояние более 350 миллионов километров, сообщает new-science.ru.

Система DSOC использует лазерное излучение для кодирования и передачи информации между космическими аппаратами и наземными станциями. Технология объединяет бортовой оптический терминал на зонде с мощными наземными станциями: для установления связи наземная обсерватория сначала отправляет на зонд опорный лазерный сигнал. Это позволяет бортовому терминалу точно нацелить свой ответный лазерный луч на Землю. Принятием сигналов занимаются крупные телескопы, где собранные фотоны преобразуются высокоэффективными детекторами в полезные данные.

Как пишут СМИ, в ходе эксперимента установлен ряд рекордов. Так, в декабре 2023 года с расстояния 30 миллионов километров был передан видеоролик в сверхвысоком разрешении с битрейтом 267 Мбит/с. А в декабре 2024 прошлого был побит рекорд дальности оптической связи: данные были приняты с расстояния 494 миллионов километров. Это больше, чем среднее расстояние между Землей и Марсом. В общей сложности за время миссии наземные станции приняли 13,6 терабита ценной научной и инженерной информации.

Как заявили специалисты, успех DSOC закладывает прочную основу для будущих пилотируемых и роботизированных миссий на Марс и в более отдаленные уголки космоса.

"Психея" - американский космический аппарат по изучению одноименного металлического астероида Психея, который может пролить свет на происхождение планетных ядер. Проектом управляет лаборатория реактивного движения. Ожидается, что зонд прибудет к астероиду и выйдет на орбиту вокруг него в 2029 году.