Археологи нашли 16-тонный гроб, который связывают с принцем Терракотовой армии

В провинции Шэньси в Китае археологи нашли гигантский гроб весом 16 тонн, окруженный ценными предметами. Об этом сообщает Planet Today. Среди находок оказались монеты, нефрит, бронзовые доспехи, кухонная утварь и золотые фигурки верблюдов.

Ученые предполагают, что гробница может принадлежать принцу Гао, сыну первого императора Китая Цинь Шихуанди, который, как гласят древние источники, желал быть похороненным рядом с отцом.

Особенностью находки является то, что гробница осталась нетронутой, что встречается крайне редко в древнекитайских погребениях. Археологи отмечают, что предметы дают представление о верованиях о загробной жизни и социальном статусе усопшего.

Для подтверждения личности владельца потребуется длительная работа, включая ДНК- и химические анализы, которая может занять несколько лет, подчеркивают исследователи, передает издание.

