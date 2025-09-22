Глава Xiaomi сравнил Xiaomi 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max

Перед официальным анонсом серии Xiaomi 17 президент компании Лу Вейбинг опубликовал видео на Weibo, где вживую сравнил Xiaomi 17 Pro Max с iPhone 17 Pro Max. Он подчеркнул, что дизайн камеры у смартфонов отличается, хотя визуально различия не всегда заметны. Xiaomi утверждает, что вдохновлялась Mi 11 Ultra 2021 года и не копировала Apple, а выбор имени «17» не связан с iPhone.

© Ferra.ru

Серия будет доступна в Китае до 1 октября и станет первой с новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который официально представят 23 сентября. Xiaomi получила эксклюзивные права на чип до октября, поэтому конкуренты пока не смогут выпустить устройства с ним.

Цены в Китае:

Xiaomi 17 Pro — 5000−6000 юаней ($700−850)

Xiaomi 17 Pro Max — 6000−7000 юаней ($850−1000)

У Pro Max есть дополнительный экран на задней панели. Он позволяет управлять звонками, музыкой и показывать другую информацию. Лу сравнил этот экран с дисплеями на раскладушках.