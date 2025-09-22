Назван самый популярный мессенджер в России

Мессенджер WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) сохраняет лидерство по ежемесячной аудитории в России, несмотря на недавние ограничения звонков в сервисе. В августе 2025 года его охват превысил 97 млн уникальных пользователей, согласно исследованию рекламного холдинга Group4Media, основанному на данных Mediascope. Вторую и третью позиции заняли VK и Telegram соответственно. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным исследования, в августе 2025 года лидером по ежемесячному охвату стал WhatsApp, чья аудитория достигла более 97 млн уникальных пользователей, показав рост с 96,2 млн за аналогичный период предыдущего года. VK занял вторую позицию с 93,5 млн пользователей, увеличив показатель с 90,6 млн. Telegram расположился на третьем месте, нарастив свою аудиторию с 86,8 млн до 91 млн год к году. В топ-5 также вошли «Одноклассники» (принадлежат VK), чья аудитория сократилась до 47,8 млн (на 2,1 млн), и новый мессенджер Max от VK, достигший 32,2 млн ежемесячных пользователей.

Что касается среднесуточного охвата в августе 2025 года, WhatsApp продемонстрировал рост до 82,1 млн пользователей (увеличение на 0,7 млн), VK — до 55,8 млн (на 1,2 млн), а Telegram показал значительный прирост на 5,5 млн, достигнув почти 68 млн уникальных пользователей. «Одноклассники» зафиксировали сокращение среднесуточной аудитории до 18,4 млн (почти на 0,6 млн), тогда как Max собрал 7 млн среднесуточных пользователей. Отмечено, что в августе наблюдалось замедление работы сервисов WhatsApp и Telegram, что привело к недоступности звонков в этих мессенджерах.

По информации, предоставленной представителями Max, средняя дневная аудитория мессенджера с 1 по 16 сентября достигла 13,7 млн пользователей. Пиковое значение среднесуточного охвата было зафиксировано 11 сентября — 16,4 млн человек, а общий охват за указанный период составил 34,5 млн.