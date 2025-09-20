В России назвали дату запуска космического аппарата к Луне

Запуск к Луне российского космического аппарата «Луна-26» запланирован на 2028 год.

Об этом рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович в интервью «Интерфаксу».

«Проект «Луна-26» с орбитальным космическим аппаратом сегодня находится на этапе изготовления составных частей космического аппарата — научных приборов и служебных систем. Запуск запланирован на 2028 год», — сказал Петрукович.

Он отметил, что недавно был утвержден национальный проект «Космос», который включает в себя планы по исследованию Луны. Всего, по словам директора ИКИ, предусмотрено создание семи космических аппаратов данной серии.

По словам ученого, проект «Луна-27» предусматривает создание двух посадочных космических аппаратов. Петрукович сообщил, что первый из них сейчас на стадии изготовления составных частей. Работы по второму начнутся несколько позже. Запуски намечены на 2029-й и 2030-й годы.

В августе сообщалось о планах России возобновить исследования Венеры, которая рассматривается как один из наиболее перспективных объектов в контексте поиска признаков существования внеземной жизни.