Появились первые скриншоты One UI 8.5 для будущих смартфонов Samsung

Компания Samsung только начала распространение оболочки One UI 8, однако в сети уже появились сведения о следующей версии — One UI 8.5. По информации портала SammyGuru, обновление дебютирует вместе с серией Galaxy S26, после чего станет доступно и для других устройств.

Разработчикам удалось запустить раннюю сборку One UI 8.5 на Galaxy S21+. Первые скриншоты демонстрируют переработанный интерфейс: в системе появилась плавающая поисковая строка, кнопка «Назад» перемещена в верхний левый угол, а верхняя панель с названием раздела и иконкой поиска исчезла. Списки получили визуальный эффект плавного затухания сверху и снизу.

Пользователи уже отметили сходство с iOS 26, где применяются схожие элементы. При этом Samsung отказалась от фирменного эффекта «жидкого стекла», характерного для Apple. По данным инсайдеров, финальная версия One UI 8.5 может быть ближе по стилю к Google Material 3 Expressive.

Презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 и фирменной оболочки One UI 8.5 ожидается в начале 2026 года.