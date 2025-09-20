На Солнце произошла сильная вспышка

В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») заявили о мощной вспышке на Солнце в ночь на 20 сентября.

«20 сентября в 00:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 38 минут», — указывается в заявлении.

Также, согласно прогнозу учёных, вспышечная солнечная активность 20 сентября будет умеренная, а 21 сентября «возможно умеренная».

«Геомагнитное поле: спокойное с отдельными периодами неустойчивости», — добавили в ФГБУ «ИПГ».

