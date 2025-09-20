Опубликован план обновления смартфонов Xiaomi на HyperOS 3 и Android 16

Xiaomi официально опубликовала план развертывания стабильной версии фирменной оболочки HyperOS 3 на базе Android 16. Сроки рассчитаны до января 2026 года и распространяются на широкий перечень устройств — от смартфонов до телевизоров и носимой электроники, сообщает GizmoChina.

Компания уточняет, что график актуален исключительно для китайского рынка. Глобальный план будет представлен на отдельной презентации HyperOS 3, намеченной на 24 сентября, где также будут представлены смартфоны серии Xiaomi 15T.

Так, 15 октября первыми обновление получат флагманы серии Xiaomi 15 и Redmi K80 Pro, после чего 31 октября новая ОС станет доступна на складных смартфонах MIX Flip 2, планшетах Pad 7, а также телевизорах Xiaomi TV S Pro Mini LED и смарт-часах Watch S4.

В ноябре (15 и 30) переход на новую ОС начнется у серии Xiaomi 14, устройств MIX Fold 4, Redmi K70 и телевизоров Redmi TV X 2025, монитора Redmi G Pro 27U и браслета Smart Band 10.

В декабре и январе обновление получат прошлогодние флагманы Xiaomi 13, серия Redmi K60, новые модели Redmi Note 15 и Note 14, а также Xiaomi 12, Civi 3, Redmi Note 12 и телевизоры Redmi TV MAX 2025.

Таким образом, к началу 2026 года большинство актуальных смартфонов, планшетов и телевизоров Xiaomi и Redmi в Китае получат обновление до HyperOS 3.