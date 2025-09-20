Находка в южноамериканском карьере раскрыла секреты древней экосистемы

В карьере в Эквадоре обнаружен уникальный янтарь возрастом 112 миллионов лет, сохранивший в мельчайших деталях целую древнюю экосистему. Находка, включающая насекомых, пыльцу и фрагменты паутины, впервые позволяет так подробно заглянуть в мир влажных лесов мелового периода в Южном полушарии.

Сообщается, что застывшая во времени целая экосистема, сохранившаяся в янтаре 112 миллионов лет назад, была обнаружена в карьере Дженовева в Эквадоре. Отмечается, что крупная находка янтаря с насекомыми в Южной Америке способна дать беспрецедентное представление о жизни в Южном полушарии в меловой период, когда существовал древний суперконтинент Гондвана. В прозрачной золотистой смоле сохранились по меньшей мере пять отрядов насекомых, включая различных мух, грибного жука, ос и ручейника, а также пыльца и даже нити паутины, чье расположение позволяет предположить, что она была создана предком современных пауков-кругопрядов.

Палеобиолог Ксавье Дельклос пояснил, что эти находки являются прямым доказательством существования влажной смолистой лесной экосистемы и ее фауны членистоногих в экваториальной части Гондваны. Янтарь, довольно распространенный в Северном полушарии, на юге планеты встречается крайне редко, что делает эту находку особенно ценной. Он был образован араукариевыми деревьями, которые в меловой период были широко распространены, а сегодня представлены лишь немногими видами.

Исследователи обнаружили в карьере два разных типа янтаря, что рассказывает историю его образования. Один тип сформировался под землей, из смолы, просачивавшейся из корней дерева, а другой — над землей, когда смола, вытекавшая по стволу, вступала в контакт с воздухом и становилась ловушкой для насекомых, ползавших по коре. Удивительно, но в подземной смоле, которая обычно бедна включениями, оказалось на удивление мало следов древесных грибов, типичных для таких образцов из Северного полушария. Ученые предполагают, что почва в то время была настолько насыщена водой, что это подавляло активность грибков, что, возможно, и объясняет, почему здесь сохранилось так много смолы.

На поверхности же смола действовала как идеальная липкая ловушка, собрав впечатляющую коллекцию беспозвоночных, которую ученые теперь могут изучать спустя миллионы лет. Исследователи надеются, что будущие работы помогут лучше понять, как южноамериканская жизнь мелового периода соотносится с другими фрагментами древнего суперконтинента.