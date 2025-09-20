Экспорт смартфонов из Китая в Россию сократился на 23%

Китайские компании в январе - августе сократили поставки смартфонов в Россию на 23% в годовом исчислении, до 9,96 млн штук. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По его статистике, в стоимостном выражении экспорт указанной продукции из Китая в РФ уменьшился на 36%, составив $1,08 млрд.

Как следует из обновленной электронной базы ГТУ, сокращение поставок смартфонов, произведенных в КНР, наблюдается и в других странах и территориях мира, включая США (снижение примерно на 33%, до 34,17 млн штук) и специальный административный район Китая Гонконг (уменьшение на 15%, до 90,28 млн штук). На них приходилось 56% этой продукции, экспортированной Китаем за отчетный период.

В итоге суммарные поставки смартфонов из КНР за рубеж в январе - августе упали на 11%, составив 218,75 млн штук.