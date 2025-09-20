Новая теория сделала более загадочной тайну Великого Сфинкса

Тайна Великого Сфинкса в египетской Гизе на протяжении веков озадачивала египтологов. Эксперты по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, когда был построен колоссальный известняковый памятник, простирающийся на 240 футов (более 70 м) в длину и поднимающийся на 66 футов (около 20 метров) в высоту.

© Московский Комсомолец

Традиционная египтология относит сфинкса ко времени правления фараона Хафри, известного как Старое царство, - 4500 лет назад, около 2500 г. до н.э. Но, как пишет Daily Mail, теперь известный американский геолог высказал предположение, что оно может быть намного старше, чем считалось ранее.

Доктор Роберт Шох, академик, получивший образование в Йельском университете, рассказал Daily Mail, что на самом деле возвышающемуся сооружению может быть около 10 000 лет до нашей эры. Он утверждает, что на Сфинксе и его выветрившейся ограде видны следы обильных дождей, несовместимых с сухим климатом Сахары, который существует уже 5000 лет.

Роберт Шох рассказывает: "По сути, это геология 101, территория Сфинкса имеет волнистый профиль с глубокими вертикальными трещинами у основания. Такая эрозия может быть результатом только воды, поступающей сверху, осадков и ливневых паводков, стекающих с плато внутрь территории".

Доктор Шох связывает выветривание Сфинкса с катаклизмом, произошедшим около 9700 года до нашей эры, когда, по его мнению, мощный выброс солнечной энергии положил конец ледниковому периоду и вызвал глобальные наводнения.

Но он не всегда так думал, отмечает Daily Mail. В 1990 году он присоединился к независимому египтологу Джону Энтони Уэсту в поездке на это место, расположенное рядом с пирамидами Хуфу и Хефрена. Там он планировал развенчать теории Уэста о том, что Сфинкс намного старше, чем считалось ранее.

"Я думал, что, по сути, собираюсь сказать ему, что он совершенно не прав, - сказал доктор Шох. – Тому, что он видел, было простое объяснение, что выветривание и эрозия, которые он приписывал воде, не были точными".

Вместо этого, "в течение 90 секунд" осмотра места он сказал, что убедился в обратном. Теперь он считает, что катастрофическое событие уничтожило забытую цивилизацию, которая первой построила Сфинкса: "Древние египтяне, жившие при династиях, говорили о более раннем цикле развития цивилизации, насчитывавшем тысячи лет".

Эта первобытная эпоха, получившая название Зеп Тепи, или "Первое время", упоминается в древнеегипетских текстах и датируется 2400-2300 годами до нашей эры, отмечает Daily Mail.

Забытая цивилизация также упоминается в туринском "Списке царей" - папирусном справочнике мифических додинастических правителей, датируемом 1279 годом до нашей эры и описывающем золотой век, когда "боги ходили среди людей".

Первоначальная позиция доктора Шоха была одной из многих основных: эрозия была вызвана ветром или движением воды, которые могли возникнуть в результате разлива реки Нил. Но теперь он приводит два момента, которые заставили его пересмотреть свою позицию во время поездки в Египет.

Во-первых, он сказал: "Эрозия и выветривание Сфинкса не соответствовали засушливым условиям Сахары. Они указывают на гораздо более ранний и влажный климат".

Во-вторых, это само ограждение. Это была похожая на карьер впадина, вырубленная в известняке формации Мокаттам, с округлыми контурами и глубокими вертикальными трещинами.

По его словам, обе эти характеристики являются признаками атмосферных осадков, а не горизонтального истирания. Шох объяснил, что разлившийся Нил "придал бы эрозионному профилю иной тип", чем тот, который виден на этом сооружении сегодня.

Его находки более точно соответствуют африканскому влажному периоду, который происходил между 14 500 и 5000 годами назад (примерно от 12 000 до 3000 лет до нашей эры). В то время, пишет Daily Mail, Сахара представляла собой пышные луга, питаемые муссонами, о чем свидетельствует пыльца, найденная глубоко в отложениях озера Йоа в Чаде, и следы древних русел рек по всему региону.

Это навело доктора Шоха на мысль, что цивилизация, существовавшая во времена правления Хефрена, на самом деле отремонтировала Сфинкса, а не построила его заново. Он отметил, что голова Сфинкса в настоящее время намного меньше его тела, что позволяет предположить, что в какой-то момент сооружение было вырезано заново.

- Первоначальная голова, как и тело, должна была сильно пострадать от непогоды и эрозии, – отмечает ученый. – А во времена правления династий, около 2500 года до н.э., египтяне основательно отремонтировали тело Сфинкса. Я полагаю, что это древнее сооружение считалось в высшей степени священным и важным. На теле Сфинкса все еще видны следы ремонтных работ: блоки относятся к Древнему царству, Новому царству, греко-римскому периоду и даже более поздним временам.

"Самые старые ремонтные блоки относятся к Древнему царству... что не имеет абсолютно никакого смысла для предполагаемой даты строительства в 2500 году до н.э.", – считает Шох.

Он объяснил, что, если общепринятая датировка Сфинкса точна, это означает, что древние египтяне проводили ремонтные работы, чтобы устранить даже малейшие повреждения, вызванные эрозией, на массивном памятнике. То, что он сказал, было маловероятным.

Хотя теория Шоха остается спорной, она возродила интерес к истинному происхождению Сфинкса, подчеркивает Daily Mail. Известные египтологи, в том числе доктор Захи Хавасс и Марк Ленер, продолжают утверждать, что памятник был построен во времена правления фараона Хефрена. Они утверждают, что наблюдаемая эрозия может быть объяснена отслаиванием солей и другими природными процессами, а не осадками.

Тем не менее, дискуссия подчеркивает, как много остается неизвестного о Сфинксе, его конструкции и окружающей среде Древнего Египта, констатирует Daily Mail. Если датировка Шоха верна, это может свидетельствовать о том, что за тысячи лет до известных египетских фараонов существовала высокоразвитая цивилизация, что потенциально изменит наше понимание истории человечества.